Находчивость и инженерные решения инженеров заставят завидовать США и Европу

Дрон, который не надо делать в глубоком тылу на хорошо оснащенном предприятии, а буквально можно "отпечатать" в тесном окопе на передовой, решили разработать в конструкторском подразделении "Спектр" в Новосибирске.

Как заявил в беседе с журналистами ТАСС исполнительный директор отечественной компании Андрей Братеньков, БПЛА будет изготавливаться посредством 3D-печати прямо на фронте. Для этого необходимо лишь привезти небольшой промышленный станок-принтер, по своим габаритам влезающий в практически любой легковой автомобиль. "А дальше просто жмете на кнопку", - рассказал руководитель. Причем для производства воздушного аппарата не нужны супер-дорогие композитные материалы, которые "днём с огнем" рядом с линией боестолкновения не сыщешь, достаточно загрузить в производственный модуль обломки пластика, либо иные подходящие фрагменты или капсулы. По его словам, реализовав проект, получится добиться того самого безотходного производства.

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Источник фото: gazeta.ru





Предполагаемый дрон будет пролетать до 30 километров с возможностью взять с собой полезный груз до 10 килограмм. Причем все детали свежего конструкторского решения попадают под определение "100-процентное импортозамещение". Лишь некоторые небольшие детали были куплены в КНР, объяснил топ-менеджер. А "фундамент": силовая установка, процессор, пропеллер, - всё это сделано в России.

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Потенциально все шаги выше позволят дрону быть крайне дешевым при подобном производстве. Приводятся и примеры, где самый простой-простой разведывательный беспилотник не обойдется меньше, чем за 1,5 миллиона рублей. А те что летают на СВО, так и вовсе стоят как "крыло самолета": от 4 млн. до 12 млн. Причем такие БПЛА летают в автоматическом режиме, что не всегда необходимо для оперативно меняющейся обстановки на передовой.