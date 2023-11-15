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В ВКС РФ оснастили бомбу, изготовленную в 1954 году УМПК, и улучшили её обтекаемость и дальность
Использование обновленных боеприпасов уже успел "оценить" спикер ВСУ Юрий Игнат

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   Российские ВКС перешли на использование 500-килограммых бомб, созданных 70 лет назад, но благодаря дооборудованию современными модулями и обтекателями, превратившихся в одно из самых современных средств поражения с повышенной точностью и дальностью пуска. Речь идёт об авиационных боеприпасах ФАБ-500 М-54, получивших универсальные модули планирования и корректировки. В сети появились кадры боевой работы Су-34, использующих "новые старые" бомбы ФАБ-500 М-54 (есть ещё и версии М-54 от 62 года — более компактные).


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Источник фото: ТГ-канал "русское оружие"


   Именно сейчас используется фугасный вариант в варианте М54, выпускавшийся советской промышленностью начиная с 1954 года, когда собственно отечественная "пятьдесят четверка" и появилась. От более поздней модели отличается баллистическими приспособлениями.  

   А вот современный образец, "выстреливающийся" с Су-34 в составе ФАБ-500 УМПК, не содержит в своей конструкции ни стабилизаторов, ни вихревых "генераторов", необходимых в базовой модели для создания дополнительных потоков воздуха, повышающих эффективность хвостового оперения бомбы. В новой версии используются композитные материалы в виде того самого аэродинамического колпака. Использование новых материалов наделило боеприпас значительно более низкой радиолокационной видимостью. О чем не преминул высказать свое возмущение старший офицер ВВС ВСУ Юрий Игнат.  


Источник фото: ТГ-канал "русское оружие"


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   После подобного попадания полутонного воздушного снаряда образуется яма с восьмиметровым радиусом и трехметровой глубиной. Объекты противника поражаются осколками и ударной волной.

#умпк #фаб-500 м-54 #фаб-500 умпк #фугасные авиабомбы
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