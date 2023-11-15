Почему компания, заработавшая большую часть своих денег на российских пользователях, не хочет помочь России?

Заслужив лавры одной из самых популярных кооперативных онлайн-игр для ПК (и не только) World of Tanks и её разновидности, созданные компанией Wargaming, смогли заработать на донатах 1 миллион долларов за 14 дней. И все эти деньги будут перечислены Украине на закупку машин скорой помощи. О чем на своей официальной странице в Instagram* и руководство фирмы и заявило.

Причем ранее фирма Lesta Games, владелец семейства игр "Мир танков" и "Мир кораблей" и их аналогов, прокомментировала сборы, рассказав своей аудитории, что ее проекты вне политики на 100%. Но как видится, в погоне за финансовым пирогом, это попытка оправдаться не выглядит искренней и добрососедской.

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Нельзя так же забывать, что всё то, что сейчас имеет Wargaming, это всё плоды, принесённые ей за счет российской аудитории и российских же денег. А вот в РФ, где теперь уже на 100% иностранная компания и сорвала самый богатый куш, естественно ничего передавать не собирается от слова совсем.





Источник фото: rg.ru





Между тем депутат Госдумы Антон Горелкин, по совместительству занимающий должность Зампреда комитета по информационной политике, предложил заблокировать игровые продукты компании Wargaming на территории России. В свете открывшейся информации подобная инициатива приобретает новый смысл, легко читаемый и не между строк.

А посмотрев на всю эту ситуацию ещё один раз, можно сделать однозначный вывод — что вернуться в самое ближайшее время в Россию Wargaming уже не сможет, да и вероятней всего и не планирует и в обозримом будущем.





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* — Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".