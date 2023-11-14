Вот тебе и санкции Джо Байден, сказал Трамп

Пока коалиция западных государств работает в авральном режиме мозгового штурма на тему "почему санкции против России не работают от слова совсем", по сообщению целевого издания Financial Times, российскую нефть сейчас практически никто не покупает по цене в $60, потому что все заинтересованные страны покупают черное золото из России по превышающему ценовое эмбарго тарифу.

В качестве наглядной причины были озвучены такие статистические данные: за октябрь из 134 кораблей, перевозящих "кровь экономики" российского происхождения, лишь 37 приобрели судовую страховку западного происхождения. Что натолкнуло ряд иностранных функционеров на мысль о том, что так называемые ценовые потолки для российской нефти будут соблюдаться поставщиками от слова нисколько.

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Источник фото: teknoblog.ru







А если взять информацию, озвученную правительством РФ, то во втором месяце осени, бюджет "матушки-России" получил в два раза больше доходов от нефти и газа, при сравнении таких же показателей с сентябрем. Разумеется, никто ценовой потолок соблюдать не собирался и тогда. О чем написал авторитетный Wall Street Journal.

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Стало известно, что нефть из России продается вместо "рекомендованных" $60, за $74 за классический баррель. И, как считают западные журналисты-расследователи, эти "сверхдоходы" российского бюджета отправляются прямиком на финансирование спецоперации на Украине, подстегивая вторым делом экономический рост в российском государстве.