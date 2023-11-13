Телевизионный проект был показан на Каннском фестивале в 2021 году и удостоился похвалы от группы международных критиков

Подросток-школьница, с помощью сверхъестественного дара пытающаяся раскрыть насильственную гибель одного из персонажей нового отечественного телевизионного кино, станет долгожданной российской новинкой, выход которой анонсирован на 7 декабря этого года на онлайн-сервисе PREMIER.

Действие сериала происходит на просторах небольшого городка на севере, чья мрачная обитель хранит в себе кучу страшных тайн и недосказанностей. Причем мистикой буквально пропитан каждый клочок местного тяжелого воздуха, давящего на грудь и навевающего самые мрачные мысли. В роли главного действующего лица, точнее героини, здесь выступает учащаяся обычной школы Алиса, выросшая тут. Девочка всеми силами пытается покинуть надоевший населённый пункт вместе со своей закадычной подругой, но неведомые силы стали невидимой преградой в её бесплодных попытках осуществить мечту. И лишь неистребимый рок довлеет над судьбой девушки, вынужденной в силу своего особо дара раскрыть гибель одного из героев экранного повествования.

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Источник фото: mk.ru





В роли постановщика проекта отметился Андрей Джунковский, ранее работавший над "Лучше, чем люди" и "Лучше, чем люди".

Многосерийную постановку можно отметить, как долгожданную в разделе трейлеров, а его первая серия с большим успехом прошла через горнило мировых фестивалей кино. В частности отметившись во время Каннского фестиваля в 2021 году. А во время показа на Berlinale Series Market, сериал смог добиться попадания в своеобразный рейтинг сериалов с потенциальным коммерческим успехом.

Главной роли удостоилась Алина Гвасалия, прекрасно справившись с отнюдь непростыми съемками в условиях зимы и обильного снега. Работа над сериалом началась в 2019 году. Помимо Гвасалии в телевизионном фильме снялись Екатерина Вилкова, Денис Шведов и другие известные актёры и актрисы.

Рейтинг ожидания на крупнейшем отечественном агрегаторе кинофильмов и сериалов "Кинопоиск" составил ощутимые 97%.





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