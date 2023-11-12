Кажется кто-то прямо слишком намекает

В сети ресторанов быстрого питания McDonald's в западном полушарии расширился ассортимент гамбургеров. Так известная на весь мир франшиза предложила любителям уличной еды новый гамбургер "с ничего не значащим названием" — СВО. Причем это не просто набор букв английского алфавита, а зашифрованная аббревиатура, звучащая на языке Байрона и Шекспира как — "Chicken, Bacon, Onion". Перевести это можно так же просто — Курица, Бекон, Лук. Ничего предосудительного и политически некорректного на столь терпимом Западе. Всё верно?





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Источник фото: ТГ-канал "БайБайден"







Конечно, мы все вместе сильно "верим", что тут все совпадения случайны и никакого глубокого смысла не несут. Но профессия маркетолога на Западе столь желанна, как и высокооплачиваемая, если кандидат "рубит фишку". Разумеется придумавший такой благозвучный формат-имя ту самую фишку рубит. Вполне вероятно стоит скоро ожидать появления в Макдональдс цвайбелькухена (на языке немецкого оригинала — zwiebelkuchen), обычного лукового пирога, для любящего всё сокращать американцев, достаточного назваться в меню американских забегаловок скромно и коротко — просто "Z".





Немецкий луковый пирог цвибелькухен. Источник фото: patee.ru





Между тем во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в начале сентября в Киев и встречи первого с руководителем местного МИД Дмитрием Кулебой, главный украинский дипломат вспомнил свои студенческие годы, где неизменно "поправлять здоровье" после обильных ночных гуляний он приходил в Макдак. Поэтому Кулеба не нашел ничего другого, как попросить у Вашингтона вернуть сеть своих ресторанов (речь о McDonald's) обратно в восточноевропейскую республику. И на этом фоне тут такое...





Макдональдс пока что без "российского" бургера. Источник фото: absatz.media





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Возникает интересный вопрос — На Украине, которая "безусловно" относится к развитым западным странам, будет ли продаваться новое горячее блюдо с названием "CBO"?