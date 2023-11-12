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The Guardian: Киев выражает тревогу, что РФ возведет новую систему укреплений
Это ещё они не смотрели ДМБ, где бы британские акулы пера узнали бы что: "Мы меняем ландшафты, причём вручную", пока противник всё думает и опасается

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   Пока на Украине в публичной плоскости стараются не рефлексировать по поводу неудавшегося украинского контрнаступления, о чём вполне в открытую пишут в западной прессе, в The Guardian провели анализ текущих диспозиций на фронтах Украины. Проведя анализ, в редакции британского издания пришли к закономерному выводу, что инженерные подразделения РФ могут отстроить ещё и вторую оборонительную линию.

   В публикации вспомнили мысли генерала Валерия Залужного, что ВСУ не получилось пройти сквозь "бесконечные" минные поля россиян, где последние в самых широких местах могут составлять до 20 километров.

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Источник фото: Дзен-канал "Царьград. Херсон"


   Вспомнили британские журналисты и об отечественной разработке удаленного минирования "Земледелие", способной превращать чистое поле в непреодолимый минный лабиринт. Причем вполне резонно обозреватели предположили, что автоматизированное минирование куда быстрей объема тех работ, которые способны выполнить уже украинские саперы, прокладывая безопасные маршруты внутри минного "плацдарма". И пока военнослужащие ВСУ пытаются сделать проходы безопасными, Россия за это же время отроет и заминирует ещё одну "линию Суровикина", - с явным сожалением кручинятся в статье.



   Не стоит сбрасывать со счетов и плохую осенне-зимнюю погоду, добавляющую кратных сложностей в преодолении полевых преград. Поэтому в публикации выражается созвучное мнение с главкомом ВСУ - никаких глубоких прорывов, как и прорывов в принципе, ждать украинской армии не стоит.

   Но иная картина открывается, если посмотреть на поле боя российскими глазами. Как уверены в материале, ВС РФ имеют успех под Авдеевкой, где в совсем самом скором времени украинский гарнизон здесь рискует попасть в полноценный котел, ознаменуя ещё один "Бахмут", ставят жирную точку британские журналисты.


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#украина и россия #the guardian
Источник: theguardian.com
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