реклама
Пока на Украине в публичной плоскости стараются не рефлексировать по поводу неудавшегося украинского контрнаступления, о чём вполне в открытую пишут в западной прессе, в The Guardian провели анализ текущих диспозиций на фронтах Украины. Проведя анализ, в редакции британского издания пришли к закономерному выводу, что инженерные подразделения РФ могут отстроить ещё и вторую оборонительную линию.
В публикации вспомнили мысли генерала Валерия Залужного, что ВСУ не получилось пройти сквозь "бесконечные" минные поля россиян, где последние в самых широких местах могут составлять до 20 километров.
реклама
Источник фото: Дзен-канал "Царьград. Херсон"
Вспомнили британские журналисты и об отечественной разработке удаленного минирования "Земледелие", способной превращать чистое поле в непреодолимый минный лабиринт. Причем вполне резонно обозреватели предположили, что автоматизированное минирование куда быстрей объема тех работ, которые способны выполнить уже украинские саперы, прокладывая безопасные маршруты внутри минного "плацдарма". И пока военнослужащие ВСУ пытаются сделать проходы безопасными, Россия за это же время отроет и заминирует ещё одну "линию Суровикина", - с явным сожалением кручинятся в статье.
Не стоит сбрасывать со счетов и плохую осенне-зимнюю погоду, добавляющую кратных сложностей в преодолении полевых преград. Поэтому в публикации выражается созвучное мнение с главкомом ВСУ - никаких глубоких прорывов, как и прорывов в принципе, ждать украинской армии не стоит.
Но иная картина открывается, если посмотреть на поле боя российскими глазами. Как уверены в материале, ВС РФ имеют успех под Авдеевкой, где в совсем самом скором времени украинский гарнизон здесь рискует попасть в полноценный котел, ознаменуя ещё один "Бахмут", ставят жирную точку британские журналисты.