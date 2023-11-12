Медведи-гурманы являются бичом ряда некоторых американских штатов

Американский потапыч (не путать с франшизой пиццерий российского Белгорода) покусился на фаст-фуд, оставленный неосмотрительно доставщиком в пригороде Орландо на крыльце дома. Причем хитрый любитель человеческой пищи сделал это в так называемом оперативном режиме, утянув продукты сразу, как только водитель компании, доставляющей продукты, уехал. По информации ТВ-канала WOFL-TV, профессиональным вором оказался медведь вида "барибал", взрослые самцы которого достигают веса в 150 килограмм.





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Источник фото: скриншот из видео







Медвежьи "происки" случились на прошлой семидневке и попали на кадры камеры, призванной контролировать окружающую обстановку. Устройство записало, как зверь уверенной походкой направился к главному входу и зубастой пастью схватил источающий аромат еды пакет. Но если вы думаете, что на этом медведушка остановился - то вы плохо знаете упорство косолапых. Барибал отведав разжигающий аппетит фаст-фуд, спустя время вернулся и за вкусным напитком. Когда семья вышла забрать ожидаемый заказ, медведя давно и след простыл. Причем надо отдать должное фирме, изготовившей еду. Руководство пошло навстречу заказчику и бесплатно повторило заказ.

Известно, что подобные "медвежьи рейды" далеко не в диковинку для США. Только в октябре черный медведь положил глаз на полуфабрикат лазаньи и украл полуготовое блюдо с открытой кухни в Миннесоте. В октябре косолапый мишка, промышляющий воровством еды, был застигнут камерой, когда уплетал гамбургеры, похищенные с придомового участка в Теннесси. Причем иногда медведей не останавливают запертые двери и они так же нагло проникают в дома в поисках хоть какой-нибудь еды.

А вот в Японии местные медведи больше известны как большие хулиганы, чем как тайные похитители еды.





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