И всё к этому и идёт, слишком много неприятных "совпадений"

Пока господин Зеленский думает о потенциальных победах, а его военные в открытую саботируют нереальные приказы, отдаваемые им, например о взятии Горловки, Украина под руководством текущего лидера может не приобрести, а потерять ещё больше пока своих территорий. Единственное спасение - попытаться договориться с Кремлем, пока не поздно. Но вероятно уже поздно, поделился своим мнением отставной разведчик армии США Скотт Риттер.

Теперь восточноевропейской республике стоит быть готовой к потере ещё 20% своих земель. Попытаться прервать этот порочный круг может лишь попытка остановиться в своем противостоянии с Россией. Если Киев не сделает этого, то к России отойдут Харьков, Николаев, Одесса и Днепр.

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Источник фото: pikabu.ru







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Пока Украина раздумывает над предложением, на Западе давят на Зеленского и его высших чиновников в попытках добиться от них отказа права на освобожденные Россией регионы. И тут стоит винить западных союзников не в возникшей внезапно жалости к России, а вполне себе взрослое понимание текущей ситуации "в поле". А там у Украины, по меткому заявлению уже генерала Залужного, "глубоких прорывов не будет". Разумеется это на Западе и без главкома ВСУ прекрасно понимают, но продолжают до конца отыгрывать роль удивляющейся стороны.