Данный проект активно дорабатывается законодателями

По представлению Минсельхоза РФ, в России может быть разрешена продажа алкогольной продукции онлайн. О предполагаемых нововведениях рассказала заместитель министра сельского хозяйства России Марина Афонина во время своего участия на II всероссийском винодельческом форуме. В качестве подобной площадки было предложено использовать "Почту России".





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Источник фото: baza.io







Между тем на территории России онлайн-торговля питьевым спиртом и продуктами на его основе полностью под запретом. Совсем недавно в Госдуму был внесен проект закона, где алкоголь мог быть разрешен к распространению посредством компаний, имеющих соответствующую лицензию, по направлениям закупки, хранения и поставки, сюда же входит и так называемая "розничная лицензия". Компании, осуществляющие в потенциале подобную деятельность, должны быть прописаны в государственном реестре, за включение в который необходимо заплатить пошлину.

Вместе с тем активно против продажи спиртных напитков в онлайн-режиме выступают в МВД и Минздраве России. Причем в ведомствах прекрасно осведомлены о последних инициативах подключить к торговле многочисленные подразделения и филиалы "Почты России".

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По сообщению же замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, сделанного им в октябре, "никаких подвижек" по торговле алкоголем посредством онлайн-сделок нет.