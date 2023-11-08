Но высока вероятность, что до ремонтников доедет только выгоревший остов

Острый дефицит бронетехники на фоне непонятной ситуации с последующим выделением (или нет) очередного пакета помощи от американского правительства, вынуждает украинских военнослужащих проводить "спасательные" операции с горящим в моменте американским БТР Stryker. То что внутри ещё могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы, безрассудный экипаж, решивший выступить в роли буксировщика экипажа, видимо не волнует от слова никак.





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Источник фото:vnk.name





Так боец ВСУ снял и выложил в публичный доступ занимательное видео с операцией эвакуации. Можно было бы не удивляться, так как в мировой Сети таких кадров фото- и видеодокументации выше крыши. Но есть одно но: украинские солдаты не стали дожидаться, когда пропадёт опасность в виде открытого огня пылающей техники после поражения неизвестным российским боеприпасом. Именно в таком состоянии Т-64БВ и приступил к немедленной эвакуации "американца" Stryker.

Можно только поаплодировать решимости (и недальновидности если что) украинских бойцов в борьбе за спасение повреждённого броневика, но шанс дотащить до ремонтной бригады в спокойный тыл с долгоиграющим не потушенным воспламенением, делает всю работу бессмысленной на все 100%. Не стоит забывать, что риск был не столько от "фаер-шоу", сколько от большой вероятности потерять ещё и исправный танк, будучи легко обнаруженным в окружении такого огненного карнавала.

Между тем другому Страйкеру повезло куда меньше после попадания тяжелой ракеты российского ПТРК, которая смогла пробить навылет броню легкого БТР.





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