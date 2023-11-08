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Madarator
На передовой в зоне СВО стали использоваться новые версии корректируемых ракет "Краснополь"
Новые характеристики засекречены, но по заявлению разработчика, "достаточно лишь одного выстрела"

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В зоне проведения спецоперации была испытана и в массовом порядке стала внедряться модернизированная версия корректируемого боеприпаса "Краснополь". Особенностью, отличающей новый образец от старых управляемых снарядов, является повышенная точность новинки. О появлении на передовой обновленного варианта проинформировали РИА Новости, получившие достоверные данные непосредственно от холдинга "Высокоточные комплексы", выполнившего инженерные работы по улучшению и без того высокоточного образца.


Источник фото: lenta.ru


   По понятным причинам, большинство тактико-технических характеристик в Ростехе, куда входит холдинг "Высокоточных комплексов", в беседе с журналистами разглашать не стали, лишь заверив, что "При соблюдении условий применения цели просто не удастся избежать поражения".

   Первые новости стали поступать, что Краснополь серьёзно обновился, в минувшем августе.

   Сам же корректируемый снаряд выпускается в двух тяжелых калибрах - 152-мм 155-мм, способных одним единственным выстрелом вывести из строя, как стационарные, так и мобильные военные цели.

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   Весьма вероятно что приоритетной целью для продукции Ростеха станут те самые американские танки Abrams, которые так старательно прячут от российской армии, отрывая для их укрытия траншеи "в полный рост".

#ростех #краснополь #высокоточное оружие #высокоточные ракеты #высокоточные комплексы
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