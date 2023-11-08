Раскрытие подобных цифр явно не сделает приятнее господину Зеленскому

Российская спецоперация на Украине продолжается полтора года, и за это время украинская армия в неудачных операциях на линии боестолкновения лишилась больше 200 тысяч солдат и офицеров. В это число входят погибшие и раненые военнослужащие. Именно такие цифры приводятся в свежей публикации французской прессы за авторством известной Liberation.

В издании считают, что приближающаяся зима заставляет украинский Генштаб задуматься о привлечении свежего пополнения в свои изрядно поредевшие ряды, где в ходе только одного неудавшегося контрнаступления на южном направлении в Запорожской области ВСУ лишились жизни не менее 50 тыс. бойцов, в том числе прекрасно экипированных и подготовленных в ряде государств-членов НАТО. Что теперь делать?

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Источник фото: google.com





Автор публикации считает, что Киеву может помочь только очередное крепкое сплочение западных партнеров. Но даже в этому случае восточноевропейскую республику ждёт "еще одна ужасная зима", - уверены французские обозреватели.

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В ходе брифинга Сергея Шойгу 30 октября озвучивались потери украинской армии в 90 тыс. личного состава, начиная с 24 февраля 2023 года.