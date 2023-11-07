Шведская БМП оказалась не очень устойчивой к ударным нагрузкам

"Один из лучших" в мире БМП - шведский Stridsfordon 90 (предположительно принадлежавший 21-й отдельной механизированной бригаде), лучший, разумеется, по мнению самих шведских конструкторов, был уничтожен огнем российских десантников. Очередной миф о стойкости и живучести зарубежной бронетехники в её сравнении с советскими образцами аналогичного уровня был развеян в ходе одного из недавних боев, когда штурмовые подразделения ВДВ российской армии с легкостью поразили CV9040 неустановленным видом боеприпаса.

Как оказалось, прямое попадание в гусеничный броневик повредило не только броню корпуса, но и орудийную башню вместе с гусеничным шасси. Лопнула оптика и изменили изначальную форму десантные люки.

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СV90120. Источник фото: Википедия





С тактико-технической точки зрения Stridsfordon 90 представляет собой легкобронированный вариант на гусеничном ходу, якобы, по заверениям производителя, устойчивый к попаданию 30-мм снаряда с бронебойной головной частью. Причем при первом появлении из стен завода, шведские инженеры сразу же оснастили её дополнительными элементами защиты. Но, как видится, это не очень-то помогло. Ведь помимо автоматических пушек, у российских бойцов есть вооружение куда мощней, способное справиться не только с "тонкостенными" шведами, но и и с куда более тяжелобронированными немецкими Leopard 2, аналогично усовершенствованные впоследствии шведскими специалистами.





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