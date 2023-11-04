Ничто не ново под Луной, в особенности прекрасная военная тактика

Военнослужащие интербригады "Пятнашка" на полную воспользовались воинской смекалкой и применили успешную тактику из прошлого, когда войска, возглавляемые лично Иваном IV Грозным, взяли штурмом Казань и положили конец эпохе Казанского ханства, разоряющего тогдашнее Русское царство. Так во время авдеевского прорыва бойцы российского отряда отрыли протяженный 150-метровый тоннель и довели его до укрепленной зоны украинской армии. После чего подземная пустошь была доверху заполнена взрывчаткой. Ну а дальше направленный взрыв смял позиции ВСУ. О хитрости и смелой задумке первым рассказал подкаст-проект Wargonzo.





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Источник фото: kuban.newizv.ru







Так заслуженный руководитель воинского коллектива "Пятнашки" Ахра Авидзба с юмором рассказал о новаторском подходе, где упомянул про возведение метро его донецкими земляками. И именно этот "опыт" было решено применить в боевой обстановке, обратить некогда мирную профессию метростроителя против окопавшегося по самое не балуй авдеевского гарнизона ВСУ. Как дальше продолжил "Абхаз" свой рассказ, на руку сыграл большой опыт обращения с такими подручными строительными инструментами, как кирка и лопата бойцов его отряда. Поэтому интербригада приступила к смелому действу с огоньком и задором.





Пятнашка. Источник фото: warriors.fandom.com







Так же Авбидза вспомнил опыт Первой мировой войны, когда позиционное противостояние заставило работать в творческом направлении тогдашних штурмовиков, использующих рытье подземных туннелей, как единственный способ разобраться с "надоевшими" пулеметными гнездами и иными докучающими полевыми объектами противника.

Немногим ранее солдаты 110-й ОМБр ВСУ поделились историей, что использование тактики "тоннельной схватки" со стороны русских приносит им ощутимые проблемы.





Угрюмов Г. И. - "Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года". Источник фото: rusmuseumvrm.ru







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От себя напомню, что 1 октября 1552 года войска Ивана Васильевича, устроив подкоп под стены Казанского Кремля, взорвали защитное сооружение, тем самым обеспечив брешь для штурмовых колонн.