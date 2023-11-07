Правда на каких условиях будут поставляться бедной стране вооружения, объяснено не было

Армянскую армию в качестве инструкторов-кураторов к новым вызовам будут готовить американцы. Первые устные договоренности заключены, теперь дело за малым: закрепить всё это на бумаге. О новых перспективах сотрудничества официальных Еревана и Вашингтона рассказали представители армянской армии во время с американскими коллегами в Штутгарте.

После официального отречения от Карабаха, когда премьер Пашинян прямо сказал, что это не наша земля и отказался встать на её защиту, его правительство обратилось к Франции, где сильны позиции армянской диаспоры, с просьбой помочь получить современное вооружение. От Парижа армянам были нужны комплексы ЗРК и РЛС. Но по неназванной причине, помимо собственно французов, попытки договориться начались и с США. Для этих целей в Германию уже прибыли армянские военные, в лице замминистра обороны Армении и его адъютантов.

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Источник фото: pobedarf.ru







Во время встречи со Стивеном Башамом Эдвард Асрян поговорил на тему реформ армии армянской республики, где замглавы Европейского командования ВС США пообещал помочь тому выстроить современную армию.

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Что очень интересно, Ереван не располагает большим бюджетом для закупки современного западного вооружения, которое стоит предельно дорого, в особенности американское, а территория армянского государства находится в плотном окружении крайне враждебно настроенных государств, таких так, Турция и Азербайджан. Причем против последних малочисленная среднеазиатская республика без помощи России не имеет в принципе шансов в сражениях.