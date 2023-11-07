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Армянскую армию в качестве инструкторов-кураторов к новым вызовам будут готовить американцы. Первые устные договоренности заключены, теперь дело за малым: закрепить всё это на бумаге. О новых перспективах сотрудничества официальных Еревана и Вашингтона рассказали представители армянской армии во время с американскими коллегами в Штутгарте.
После официального отречения от Карабаха, когда премьер Пашинян прямо сказал, что это не наша земля и отказался встать на её защиту, его правительство обратилось к Франции, где сильны позиции армянской диаспоры, с просьбой помочь получить современное вооружение. От Парижа армянам были нужны комплексы ЗРК и РЛС. Но по неназванной причине, помимо собственно французов, попытки договориться начались и с США. Для этих целей в Германию уже прибыли армянские военные, в лице замминистра обороны Армении и его адъютантов.
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Источник фото: pobedarf.ru
Во время встречи со Стивеном Башамом Эдвард Асрян поговорил на тему реформ армии армянской республики, где замглавы Европейского командования ВС США пообещал помочь тому выстроить современную армию.
Что очень интересно, Ереван не располагает большим бюджетом для закупки современного западного вооружения, которое стоит предельно дорого, в особенности американское, а территория армянского государства находится в плотном окружении крайне враждебно настроенных государств, таких так, Турция и Азербайджан. Причем против последних малочисленная среднеазиатская республика без помощи России не имеет в принципе шансов в сражениях.