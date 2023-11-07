Поэтому дайте денег американским компаниям

Национальная безопасность США находится под угрозой из-за критической зависимости Вашингтона от российского ядерного топлива. Неприятный факт подтвердила руководитель американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф в своей беседе с собкором газеты Financial Times.

По словам высокопоставленной функционерши, США должны как можно быстрей убрать свою зависимость от российского топлива, которое востребовано в американской ядерной энергетике. Причем "просвета" в этом направлении не видно из-за того, что Кремль контролирует специфичный рынок, и не собирается его отдавать в "чужие руки". И с этим надо что-то быстро "решать", выразила свою взволнованность представитель при министерстве энергетики США американскому журналисту.

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Источник фото: atomic-energy.ru







Так же ядерный специалист подняла климатическую тему, к которой присовокупила тему энергетической независимости. И всё это вместе должно обеспечить национальную безопасность официального Вашингтона.

И заговорив языком цифр, госпожа Хафф прямо сказала, что до 20% реакторного топлива на территории США, "дело рук" российских инженеров, что недопустимо в принципе.

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Именно для нивелирования такой угрожающей пропорции чиновники Белого дома обратились к Конгрессу с просьбой предоставить $2 млрд. для субсидий в американские компании, работающие в сфере обогащения гражданского урана.