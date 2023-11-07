Хотя могли бы просто попросить перестать бомбить

На фоне чрезвычайно высоких потерь среди гражданского населения палестинского анклава (погибло по меньшей мере около 10 тыс. палестинцев) на территории сектора Газа, вашингтонская администрация собирается заключить договор с правительством Израиля, согласно которому ЦАХАЛ получит высокоточные авиационные боеприпасы на общую сумму в 320 млн. долларов. Потенциальная поставка призвана уменьшить число случайных жертв среди мирных поселенцев палестинской автономии. О гипотетически возможной сделке написало издание The Wall Street Journal.

Как сообщается в газете, выделяемое на значительную сумму высокоточное вооружение должно способствовать снижению смертности во время многочисленных бомбардировок Израилем городской агломерации Газы. Причем высокие потери среди обычных жителей вызывает обеспокоенность среди законодателей в американском Конгрессе и у самого Белого дома, - утверждается в материале.

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Те самые JDAM. Источник фото: iz.ru







Вместе с тем же представители демократической партии вынашивают планы о наказании еврейского государства за операционную способность наносить массовые разрушения в Газе, в ходе которых случайно погибшими оказываются обыкновенные палестинцы, ни коим образом не пересекающиеся и не помогающие военизированным подразделениям своей городской агломерации.

В качестве одной из действенных мер, вынуждающих официальный Тель-Авив "попридержать коней", является существенное ограничение военной помощи для ЦАХАЛ.

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Но с другой стороны лично американский глава Джо Байден в личном разговоре с Биньямином Нетаньяху, дал слово, что его страна будет помогать в борьбе с ХАМАС безостановочно. В том числе и поставками вооружений и боеприпасов.