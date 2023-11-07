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На фоне чрезвычайно высоких потерь среди гражданского населения палестинского анклава (погибло по меньшей мере около 10 тыс. палестинцев) на территории сектора Газа, вашингтонская администрация собирается заключить договор с правительством Израиля, согласно которому ЦАХАЛ получит высокоточные авиационные боеприпасы на общую сумму в 320 млн. долларов. Потенциальная поставка призвана уменьшить число случайных жертв среди мирных поселенцев палестинской автономии. О гипотетически возможной сделке написало издание The Wall Street Journal.
Как сообщается в газете, выделяемое на значительную сумму высокоточное вооружение должно способствовать снижению смертности во время многочисленных бомбардировок Израилем городской агломерации Газы. Причем высокие потери среди обычных жителей вызывает обеспокоенность среди законодателей в американском Конгрессе и у самого Белого дома, - утверждается в материале.
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Те самые JDAM. Источник фото: iz.ru
Вместе с тем же представители демократической партии вынашивают планы о наказании еврейского государства за операционную способность наносить массовые разрушения в Газе, в ходе которых случайно погибшими оказываются обыкновенные палестинцы, ни коим образом не пересекающиеся и не помогающие военизированным подразделениям своей городской агломерации.
В качестве одной из действенных мер, вынуждающих официальный Тель-Авив "попридержать коней", является существенное ограничение военной помощи для ЦАХАЛ.
Но с другой стороны лично американский глава Джо Байден в личном разговоре с Биньямином Нетаньяху, дал слово, что его страна будет помогать в борьбе с ХАМАС безостановочно. В том числе и поставками вооружений и боеприпасов.