Гладко было на бумаге, да забыли про овраги

Танковый прорыв, который некоторые горячие головы Запада ожидали увидеть в противостоянии ВСУ с российской армией на Украине, не получится от слова совсем. Вероятность же успеха такого действия со стороны украинских военных тождественна уровню "научной фантастики". О крайне непростых перспективах украинского контрнаступления на юге Запорожской области решила написать Times, проведя журналистскую беседу с рядом доверенных источников из числа командиров ВСУ, имеющих за плечами опыт обучения с инструкторами НАТО,

Один из руководителей в чине старшего офицера, занимающий должность начальника штаба батальонного уровня в 32-й бригаде ВСУ, заявил, что мысли о танковом прорыве больше соответствуют уровню "из области научной фантастики". Чуть позже Михаил Лысенко добавил, невероятное не должно произойти в нашей жизни.

реклама





Источник фото: topwar.ru







Другой офицер из стана ВСУ с именем Дмитрий, выразил свое негодование отсутствием необходимого количества живой силы, а если свежие людские ресурсы и появляются в его группе, то их уровень подготовки недостаточен. Красноречивее любых слов такие цифры - средний возраст военнослужащего в его подразделении равен 45 годам, что явно пугает, - резюмировал начальник.

Вместе с тем поездка на учебу за границу, где обоих старших чинов натаскивали опытные инструкторы НАТО, выявила уязвимость и неспособность западных тактических приемов хоть что-то противопоставить русской армии на поле боя.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несколько дней назад, генерал ВСУ в должности главкома всей украинской армии Валерий Залужный прямо заявил, что "глубокого и стремительного прорыва" не получится.