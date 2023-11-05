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Madarator
Нетаньяху отстранил от заседаний министра, призывавшего сбросить атомную бомбу на Газу
Рано или поздно здравый смысл побеждает

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   Пока мы с долей теплоты вспоминаем культовый фильм про российских солдат эпохи 90-ых - "ДМБ", где бравый прапорщик обещал бахнуть, но потом; в Израиле премьер-министр Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства одного из министров, который выдвинул идею "нанести ядерный удар" по сектору Газа. И как бы кто не относился к текущему политическому лидеру еврейского государства, сегодняшнее событие явно относится к тем позитивным новостям, которые хочется слышать каждый день. 

   Теперь высокопоставленный функционер, призвавший сбросить атомную бомбу на палестинский анклав с большим количеством обыкновенных мирных жителей, лишен права участвовать в заседаниях правительства Израиля.

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Истребитель F-16. Способен нести ядерное вооружение. Источник фото: aif.ru


   Как говорится, рано или поздно здравый смысл побеждает.

   Правда не всё так очевидно насчёт обычных конвенциональных вооружений, где на предложение снизить градус накала в палестино-израильском противостоянии, американский госсекретарь Блинкен посоветовал руководству ЦАХАЛ использовать авиационные бомбы с меньшим запасом взрывчатки при атаке на гражданские сооружения в секторе Газа. Тут как говорится, без комментариев.

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   А тем временем сухопутная операция продолжается своим чередом, и одним из ударов был поражен командир батальона "Сабра-Тель аль-Хава", относящегося организованно к ХАМАС. Для ЦАХАЛ это большой успех.

#нетаньяху #ядерный проект израиля
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