Роковой удар был нанесен с помощью авиации

Официальный представитель ЦАХАЛ рассказал о том, что ночным ударом авиационно крыла был поражен командующий ХАМАС батальонного уровня Мустафа Даллуль. Сообщается, что офицер руководил "Сабра-Тель аль-Хава". Именно Даллуль согласно данным израильской разведки, был организатором ожесточенного и результативного сопротивления действиям ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

Так же в командовании израильской армии подтвердили, что в смешанной авиационной атаке помимо чисто самолетов, принимали участие ударные вертолеты, наземные артиллерийские расчеты. Общими действиями были уничтожены члены ХАМАС.

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Источник фото: russian.rt.com







Между тем в ходе наземного рейда военнослужащие 551-й бригады нашли палестинские схроны, где находились автоматы, пистолеты-пулеметы, взрывчатка, ручные гранатометы и боеприпасы к ним. Помимо этого были изъяты планы дальнейших действий и рации, пишет Times of Israel.

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А тем временем контр-адмирал Даниэль Хагари израильской армии сообщил о полном окружении сектора Газа, а согласно некоторым данным, и рассечении анклава на две части для последующей более удобной зачистки разделенных секторов и нарушении координации командования ЦАХАЛ.