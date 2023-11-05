Официальный Тель-Авив пока никак не комментирует ситуацию по пленникам палестинской организации

Только что поступила новость о появлении у берегов еврейского государства ударной авианосной группы во главе с головным кораблем USS "Дуайт Эйзенхауэр", представитель боевого подразделения группировки ХАМАС заявил, что не менее 60 заложников пропали без вести и были объявлены погибшими из-за бомбардировок авиационных соединений израильской армии по палестинскому анклаву.

Член "Бригад Аль-Кассам" в лице представителя Абу Убайды заявил на официальном ТГ-канале ХАМАС о том, что по меньшей мере 23 пленника из Израиля находятся под грудой завалов и строительных материалов.

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Источник фото: news.ru





И как рассказал военнослужащий палестинского формирования, наиболее вероятно, даже если среди пострадавших под завалами есть выжившие, оперативно вытащить их не получится из-за перманентных ударов воздушных сил ЦАХАЛ. Слова Убайды приводит издание Al-Jazeera.

А тем временем в Израиле приводят такие цифры: всего у палестинцев в плену находилось 240 гражданских и военных. И пока атаки ЦАХАЛ идут на северную часть анклава, в разрушаемой шаг за шагом Газе могут находиться до 400 тыс. человек, не успевших перебраться в южные районы автономии.

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В ЦАХАЛ оценивают свои успехи ювелирным ударом по высокопоставленному руководителю ХАМАС, который погиб в ходе высокоточного авиационного удара.