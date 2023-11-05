По статье № 159 ч. 4 предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов прилетел в Россию из Австрии и решил запустить новый курс своей преподавательской школы "Лайк". Но вместо восторженной аудитории и очередных сверхдоходов его ждал полицейский спецназ и следователь с кучей вопросов. А сегодня всё отрицающему ютуберу Таганский районный суд Москвы подтвердил арест и отправил в СИЗО №7. Известный "инвестор и самый молодой миллиардер" в России, как себя ранее называл Аяз, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Бизнесмен просил подписку о невыезде, но судья, учитывая открытые визы и актуальный иностранный паспорт, резонно предположила, что Шабутдинов при выходе из изолятора предпримет попытку скрыться от следствия за рубежом сразу же. Поэтому "коуч будущих миллионеров" вместо уютной съемной квартиры так и останется в СИЗО до 16 декабря.

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Источник фото: navika.pro







Между тем по утверждениям следователей, Аяз превосходно манипулируя, вызвал у обманутых клиентов, изъявивших желание стать успешными бизнесменами, неправдоподобное впечатление о легкости ведения личного дела и быстрых доходах. Надо было "лишь" приобрести его "обучающие курсы".

Тем временем у Шабутдинова появилось время изучить суть обвинений, так как их не одно и не два, а целых восемь эпизодов по мошенничеству. Именно столько обманутых покупателей решили приобрести недешевые курсы, цена которых доходила практически до 2 млн рублей. Прошедшим образовательный тренинг было обещано достичь "Успешный успех" за максимально короткое время.

Между тем ряд критиков "инвестора" считают, что информация из курсов находится в открытом доступе и содержит вполне себе очевидные вещи.





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