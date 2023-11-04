Как всё быстро поменялось после того самого "тупика" Залужного

Между Украиной и Россией должен быть заключен мир, и государства, представляющие Запад, уже приступили к разработке и обсуждению такого плана, передает "инсайдерскую" информацию кандидат на должность следующего хозяина Белого дома в Вашингтоне Вивек Рамасвами.

И как уверен Рамасвами, все всё знают, что мирный договор обсуждается за закрытыми дверями, но то, что это публично было озвучено из уст Рамасвами, он уже получил порицание. Причем западный истеблишмент не хочет казаться "нечестивым", ведь раньше попытка договориться с Кремлем была без промедления названа самой настоящей капитуляцией перед Москвой. И действительно, в открытой печати встречалось куча мнений, что дело осталось "за малым" - когда прибудут кремлевские гонцы со своими верительными грамотами о капитуляции. Но капитулировать как раз пришлось Брюсселю и Вашингтону.

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Источник фото: ria.ru

Между тем в случае выигрыша очередных президентских выборов командой Рамасвами, им незамедлительно будет предложена та самая "большая сделка" Владимиру Путину. Одним из важных моментов обещаний будет отказ принять официальный Киев в НАТО в какой бы то ни было форме. Помимо этого текущая линия ЛБС замораживается. А от России необходимо "всего лишь" разорвать свой союз с Пекином.

Правда, чего стоят обещания Вашингтона, можно легко проследить по событиям 90-х, когда "оказывается" никто и не обещал расширения НАТО дальше на Восток, а поди ж ты, Североатлантический альянс практически на границе с Россией. Но это, как известно, другое.

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