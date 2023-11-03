Первая партия из 100 боевых БПЛА в самом ближайшем времени отправится "за ленточку"

Рамзан Кадыров заявил о запуске производства БПЛА на территории Чеченской республики. Причем дроны будут востребованы на передовой в зоне спецоперации на Украине. Новость была опубликована на личной странице главы кавказской республики в мессенджере Телеграм.

По словам Рамзана Ахматовича, сборка и производство беспилотных аппаратов будет вестись на территории Российского университета спецназа, расположенного в Гудермесе, а сам процесс будут контролировать опытные мастера, имеющие высокую квалификацию. Помимо собственно производства беспилотников, на базе высшего учебного заведения будет осуществляться подготовка по специальности оператор FPV-дрона.

реклама





Источник фото: grozny.tv







Как заявил Кадыров, в рамках инвестиционного проекта осталось ждать совсем недолго, когда первая партия "птичек" отправится "на ноль" для борьбы с украинской армией. На текущий месяц производственный план составляет не менее 100 единиц БПЛА. С течением времени, как уверен глава Чеченской республики, дронов будет создаваться гораздо больше.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между прочим Россия шаг за шагом становится пускай не лидером, но расширяет свою как количественную, так и качественную компоненту в направлении беспилотных воздушных систем. Так заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, лично проконтролировал испытания отечественной разработки безымянного образца, внешне похожего на увеличенный макет того самого дрона-камикадзе "Ланцет", успешного преодолевшего сложный участок ЛБС, защищаемого плотным полем комплексов РЭБ украинской армии.