Импортозамещение приносит свои плоды

В России стартовало изготовление радиомагнитных излучателей РМИ-3, предназначенных для Ту-214. Благодаря индикаторам, самолет получит интегрированные между собой радио- и магнитный комплексы, помимо основных функций позволяющие мониторить полетный курс и так называемые глиссады. Свойством всего этого станет куда более безопасная посадка самолета. Новое оборудование заказчик получит уже в финале 2023 года.





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Источник фото: tupolev.ru





Отечественные датчики собираются на Раменском приборостроительном заводе. Благодаря новоприобретенным механизмам пилоты пассажирского лайнера смогут получить точное позиционирование своего борта относительно радиомаякующих модулей. Так же в случае экстренной необходимости РМИ-3 дублируют стандартный пилотажно-навигационный комплекта. Ранее аналогичные датчики использовались в составе самолетов Ил-96 и Бе-200.

По словам управляющего директора РПЗ Алексея Дроздова, финальный получатель уже в этом году получит три приборных модуля РМИ-3, а в 2024 году вправе рассчитывать уж на 12-ть. Причем здесь можно порадоваться и за Ростех, анонсировавший, постройку как минимум 10 единиц Т-214, предназначенных для пассажирских перевозок.

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А тем кто интересуется отечественным военным строительством, в частности развитием боевой авиации, будет приятной новость от украинского главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, сообщившего, что в ВКС РФ уже к концу этого года будет создано до восьми авиационных дивизий с сотней самолетов и вертолётов самого различного назначения.