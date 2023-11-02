А кто-то до сих пор верит, что 20 условных F-16 что-то там "решает"

Чем ближе время потенциальных президентских выборов на Украине, тем больше откровений всплывает в информационном пространстве восточноевропейской республики. Даже не особо словоохотливый главнокомандующий Вооруженных сил Украины господин Залужный, не скрываясь, говорит такие вещи, за которые год назад его бы объявили самым настоящим зрадником (предателем). Как оказалось, российская армия не только не повержена, а даже ещё и не начинала, как метко в свое время выразился президент России Владимир Путин. Поэтому о 30 километрах в день, которые по планам украинская армия собиралась проходить по минным полям россиян и полевым укреплениям, остались в далеком прошлом. А скорые мечты о появлении на передовой тех самых желанных F-16 могут оказаться запоздалыми из-за появления новой модификации С-400, способной в симбиозе с дальним разведчиком А-50 контролировать украинское небо и добивать прямо до города Днепр.





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Но это ещё не все плохие новости от генерала Залужного для благодарного украинского слушателя, опубликовавшего свои предвосхищения в известном издании The Economist. Так, пока американские истребители ещё не пересекли государственную границу Польши и не попали на территорию Украины, в России авиационная группировка может разрастись до восьми авиационных дивизий. Что в количественном порядке эквивалентно сотням самолетов и вертолетов.

И опять это только "полбеды". Российской авиации не просто больше, она на порядок превосходит всё то, что ещё осталось в украинских закромах на момент пасмурного ноября. Да и силы ПВО РФ, словно желая поддержать и не отставать от развития ВКС, так же усилили свое присутствие на передовой, научившись сбивать не только все эти Storm Shadow, но и, по последним данным, ракеты оперативного класса ATACMS, оснащенные кассетной боевой частью.





Источник фото: google.com





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Но, разумеется, как и любое классическое интервью украинского официала, финал беседы не обошелся без уже ставшего легендарным - "Дайте!". Поэтому, помимо F-16, Украине очень нужны беспилотники и много.