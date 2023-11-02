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Madarator
БПЛА "Куб" от концерна Калашников получит более мощную боевую часть
Тихий и незаметный он несёт опасность целям в ближнем тылу ВСУ

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   В концерне Калашников, куда входит та самая ZALA, чей дрон-камикадзе "Ланцет" благодаря своей повышенной эффективности на поле боя российской СВО известен далеко за пределами Украины, обнародовали информацию, что другой продукт российского объединения, беспилотник "Куб" получит очередной апгрейд, где вместо старой боеголовки получит усиленную БЧ. Анонсировал изменения руководитель организации Алан Лушников.

   И как заявил глава концерна, новый дрон был доработан с учетом пожеланий требовательного заказчика в лице российского МО. А сам воздушный аппарат от стадии одобрения находится в стадии производства, где на выходе и будет тот самый увеличенный боеприпас.

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Источник фото: aviation21.ru


    Причем конструкторы, сумевшие доработать грозную боевую машину, не успокоились в хорошем смысле этого слова, а продолжают вести работы по максимальной дальности и повышенной ударной мощи БЛА. А в качестве бонуса беспилотный аппарат получит дополнительные модули связи и контроля полета во избежание деструктивного влияния систем РЭБ противника.

   Данный дрон относится к беспилотной авиации тактического уровня и способен держаться в воздухе около получаса со средней скоростью в 100 км/ч. Конструкция дрона компоновкой соответствует схеме "летающее крыло", что оптимально для небольших размеров боевой машины.



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   А тем временем в иностранной прессе в лице Bild написали статью, что разведывательные аппараты фирмы ZALA очень легко и просто прорываются через линию заслона на ЛБС и практически безнаказанно проводят съемку и идентификацию секретных объектов, в режиме реального времени передавая все собранные данные российской стороне, чем изрядно портят настроение украинским военным.

#бпла &quot;куб&quot; #дроны концерна калашников
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