По данным OSINT-специалистов, теперь у ВСУ есть уже 5 таких самолетов

Пока большая часть украинской армии грезит о появлении на передовой противостояния с российской армией американских F-16, ряд анонимных источников сообщает, что два большегрузных трейлера сегодняшним вечером смогли в зоне польско-украинской границы перебросить в разобранном состоянии эти истребители в количестве 2 единиц. И, как сообщают информаторы, теперь на секретных складах находятся уже 5 таких воздушных машин.

Между тем для людей интересующихся, это далеко не новость. Волна приятной информационной ванны, способствующей поднятию упавшего морального уровня ВСУ, стала распространяться ещё с конца августа - начала сентября. Когда практически та же самая картина наблюдалась с ракетами класса "воздух-поверхность" Storm Shadow и ракетой класса "земля-земля" ATACMS. Но так ли стоит радоваться украинским патриотам?

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Источник фото: google.com







Если на Западе всё-таки решились на предоставление воздушных машин, способных нести в потенциале ядерные заряды, то дела у ВСУ, по части их воздушной группировки без всяких ужимок плохи до безобразия. Тут тебе и кратно возросшие возможности российского ПВО, по заявлению самого главкома ВСУ уже способного сбивать самолеты в районе города Днепр, и, по его же словам, к началу нового 2024 года в ВКС РФ будет уже 8 смешанных авиационных дивизий. Но наибольшую обеспокоенность у военных советников блока НАТО вызывает тот факт, что наличествующий парк украинских МиГ-29, Су-27 и Су-24М стал таять, как поздний снег жарким апрельским днем. А восполнить устаревшую военную технику эпохи Советского Союза уже практически неоткуда.

Другая неприятная половина медали поставок F-16 заключается в том, что они, как и всё остальное западное оружие, не станет тем самым вундерваффе, способным принести на фронт тот самый коренной перелом. Даже несмотря на некоторое превосходство F-16 перед МиГ-29.

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По заявлению Сергея Шойгу, России хватит 20 дней, что бы сбить все обещанные Украине американские истребители.