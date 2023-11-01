Вполне себе очевидные выводы для так называемого четырехзвёздного генерала

Поражение и ничего больше, ждёт Украину, если Запад решит поставить на паузу финансовую помощь официальному Киеву. Такого мнения придерживается генерал армии США Ллойд Остин, занимающий должность министра обороны в своем интервью для Reuters.

Причем Остин дал свои словесные гарантии, что "у Путина все получится", если Вашингтон бросит Украину.

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Источник фото: ria.ru





На текущий момент американский президент Джо Байден сделал запрос на весомые даже для самих США цифры. Именно $61 млрд. необходимы, по мнению текущего главы Белого дома, украинской республике. Причем половина от этой суммы достанется не Киеву, а самим США для возобновления запасов вооружения и снарядов, понесших опустошительный "урон" по результатам прошлых пакетов военной помощи восточноевропейской республики.

На данный момент, по словам Остина, американский Конгресс уже "выписал чек" на 113 млрд. долларов для Украины с начала СВО.

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Правда, из-за последних событий на Ближнем Востоке и разгорающейся там эскалации, ряд законодателей из республиканской партии весьма против поддержки Украины, не отметившийся на ниве достижений ничем, как кроме самой коррумпированной страны в мире, уже, по мнению новоизбранного словацкого премьер-министра Роберта Фицо.