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Ветераны: Подразделение "Амбрелла" вошло первым в Бахмут и Соледар, обеспечив прорыв в города
Воспоминания одного из ветеранов ЧВК "Вагнер"

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   Ветеран ЧВК "Вагнер" поделился историей об спецотряде "Амбрелла", укомплектованный бойцами с неизлечимыми болезнями, такими как ВИЧ-инфекция и гепатит. Именно такое подразделение, членам которого абсолютно нечего терять по понятным причинам, было той самой угрозой для украинских солдат и офицеров, даже пострашней чем сама группа ЧВК "Вагнер". И действительно, они были прекрасные штурмовики, под градом пуль и разрывов тяжелых осколочных снарядов, совершенно не боясь смерти, проложили путь всем остальным группам и в итоге обеспечили прорыв к двум знаковым городам, которые взяли "музыканты" - Соледар и Бахмут (Артемовск).


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Источник фото: burashnikov.ru


   И как писалось раньше, "Амбрелла" была набрана из заключенных, больных неизлечимыми заболеваниями, в той или ной мере вызывающих скорую смерть. Причем все эти бойцы были добровольцы, решившие таким путем получить то самое искупление. И они его своей отвагой и упорным ратным трудом в итоге заслужили. А отличительным знаком такого штурмовика были красные и белые запястные повязки, прямо кричащие, что в случае ранения к такому раненому мог подойти только санитар с таким же заболеванием. Как сказал один из выживших, прошедший мясорубку Бахмута, "Мы воевали на всю катушку".

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   Так же стало известно, что большая часть обычных ветеранов и штурмовиков из ЧВК "Вагнер" возвращается на передовую и готовится к новым сражениям. А для желающих вступить в прославленную организацию, открываются лагеря подготовки.

#чвк вагнер #отряд-к #спецотряд амбрелла
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