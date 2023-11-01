Воспоминания одного из ветеранов ЧВК "Вагнер"

Ветеран ЧВК "Вагнер" поделился историей об спецотряде "Амбрелла", укомплектованный бойцами с неизлечимыми болезнями, такими как ВИЧ-инфекция и гепатит. Именно такое подразделение, членам которого абсолютно нечего терять по понятным причинам, было той самой угрозой для украинских солдат и офицеров, даже пострашней чем сама группа ЧВК "Вагнер". И действительно, они были прекрасные штурмовики, под градом пуль и разрывов тяжелых осколочных снарядов, совершенно не боясь смерти, проложили путь всем остальным группам и в итоге обеспечили прорыв к двум знаковым городам, которые взяли "музыканты" - Соледар и Бахмут (Артемовск).





реклама

Источник фото: burashnikov.ru





И как писалось раньше, "Амбрелла" была набрана из заключенных, больных неизлечимыми заболеваниями, в той или ной мере вызывающих скорую смерть. Причем все эти бойцы были добровольцы, решившие таким путем получить то самое искупление. И они его своей отвагой и упорным ратным трудом в итоге заслужили. А отличительным знаком такого штурмовика были красные и белые запястные повязки, прямо кричащие, что в случае ранения к такому раненому мог подойти только санитар с таким же заболеванием. Как сказал один из выживших, прошедший мясорубку Бахмута, "Мы воевали на всю катушку".

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Так же стало известно, что большая часть обычных ветеранов и штурмовиков из ЧВК "Вагнер" возвращается на передовую и готовится к новым сражениям. А для желающих вступить в прославленную организацию, открываются лагеря подготовки.