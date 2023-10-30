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eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
А ведь австрийская республика потратит до 2 млрд. долларов для обеспечения нормальной жизни украинских беженцев в стране

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   Рукотворный газовый кризис, который может затянуть в свою пучину дружественную Украине Австрию, может быть запущен из-за объявленного намерения официального Киева закрыть газовый вентиль российских поставок голубого топлива по газопроводу в 2024 году. Последнее может произойти 31 декабря, когда заканчивается контракт на транзит газа из РФ по территории Украины. И именно этот договор правительство Зеленского не хочет продлевать. О потенциальном дефиците газа в австрийском государстве из-за позиций восточноевропейской республики пишет eXXpress.

   Журналист, написавший статью, выражает мнение, что всё ещё может быть "обойдется", так как политика публичной дипломатии от Киева часто лишь на словах бывает грозной. Но что, если чиновники Зеленского не блефуют, задаются вопросом в издании. Как тогда быть с беженцами той самой Украины, которая хочет оставить без российского газа ни в чем не повинных австрийцев? Может быть им тоже перестать помогать?

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Источник фото: ria.ru


    Между тем согласно информации, озвученной в публикации, в Австрии в зависимости от времени года, доля голубого топлива "made in Russia" в республике колеблется от 21 до 79%. Названы были и другие цифры, где содержание беженцев-украинцев обходится австрийской казне в 634 миллиона евро в год.

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   Между тем из-за отказа Германии поставлять свои новые основные боевые танки Leopard в украинскую армию, украинское правительство вынуждено согласиться на поставку модернизированных танков Т-72ЭА из Чехии. Советские машины эпохи 80-ых будут собраны "с миру по нитке" на замену стремительно убывающим запасам европейской бронетехники в ВСУ.

#инопресса #exxpress #австрия и украина
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Truth Sееker
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