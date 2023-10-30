А Китайцы под видом Huawei ещё могут, даже несмотря на санкции

Компания Apple стала проигрывать в Китае по части продаж смартфонов серии iPhone 15 на местном рынке. Её по этому показателю обогнала китайская Huawei. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследовательскую работу фирмы GfK и аналитических экспертов IDC.

По утверждению германского общества потребительских исследований, американский iPhone 15 в продажах Поднебесной обвалился на 6% за 30 дней. Третий квартал добавил в эту отрицательную характеристику ещё 4%. Между тем, отдавая должное достижениям Huawei Technologies Co, появление её на мобильном рынке КНР как подобное шествие, было названо "ключевым событием этого отрезка".

реклама





Источник фото: phonearena.com







Так, если переходить на конкретные цифры, то за первые 30 дней старта продаж Huawei Mate 60 было отгружено 1,5 млн. таких мобильных аппаратов, что позволило в 2 раза обогнать показатели прошлого года, не отразились на этом даже ограничительные меры поставок электронных компонентов девайса.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем новый iPhone 15 болеет большой кучей серьёзных "болячек". Из последнего - это выход из строя отдельного чипа NFC, отвечающего за целый ряд важных операций. "Причиной" его поломки оказалась беспроводная зарядка в премиальных BMW последних моделей. Официально руководство из Купертино пока не признало данную проблему.