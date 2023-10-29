Пока Украине есть ещё что терять

Поле боя по итогу летней компании явно осталось не за украинской стороной. Поэтому официальному Киеву и вслед Западу без промедления нужно садиться за стол переговоров с Россией, уверен отставной разведчик из США Скотт Риттер. Цитирует его РИА Новости, где Риттер прямо написал слово "капитуляция", и именно к ней необходимо как можно скорей прибегнуть Зеленскому.





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Источник фото: rg.ru





Между тем пока украинский президент медлит с процедурой сдачи и попытки договориться хотя бы на текущих условиях с Россией, недостижение даже промежуточных целей и задач неудачного летнего (а затем и осеннего) контрнаступления открывает перед Киевом крайне удручающие перспективы. Поэтому всё, что остается решить Зеленскому и его западным партнерам, это как быстро, и главное когда, пойти на мировую с Москвой.

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Кроме того не вполне ясно, как быть украинской армии с началом палестино-израильского конфликта, когда всё внимание мировой общественности приковано к еврейскому государству и происходящему в нем конфликту с палестинской автономией. Помимо этого стал чрезвычайно острым вопрос с артиллерийскими 155-мм снарядами, в массе своей необходимыми ЦАХАЛ. В Сети даже есть кадры, как тяжелогруженый транспортник с предназначавшимися Украине снарядами с известной авиабазы Рамштайн летит по направлению к Израилю. А без боеприпасов очень сложно не то что бы показывать результаты в наступлении, но и сдержать усиливающиеся навалы российской армии. Неудача в Авдеевке для ВСУ отличный тому пример.