Мирным жителям северной половины рекомендуется срочно покинуть обозначенный квадрат

Уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников из плена на территории Газы станет основными целями второго этапа войны с палестинской группировкой, объявил глава израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху. Как заявил премьер-министр, такое решение было утверждено единогласно в ходе совещания военных и политиков по поводу безопасности еврейского государства. Со слов Нетаньяху, события 7 октября теперь считаются "второй войной за независимость" страны Израиль.

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Источник фото: news.mail.ru







Кроме того израильский премьер-министр поделился мнением, что партнеры официального Тель-Авива в лице западных и арабских союзников "с полным пониманием" принимают цели и задачи его кабинета в текущем противостоянии с группировкой ХАМАС. Ещё по заявлениям Нетаньяху, мирные жителе, находящиеся или проживающие в северной половине сектора Газа, должны как можно скорей переместиться в южную часть палестинского анклава. На настоящий момент продолжаются попытки вызволить заложников из плена ХАМАС, к вышесказанному добавил Нетаньяху.

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Как сообщается, известно о 230 похищенных жителях Израиля и других стран. Со стороны сектора Газа сообщается о гибели 7 тыс. палестинцев за последние 3 недели эскалации.