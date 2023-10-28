Ранее Эрдоган на митинге назвал государство Израиль "военным преступником"

Израильские дипломаты должны покинуть турецкую республику для "переоценки израильско-турецких отношений". С таким публичным заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн. По словам главного израильского дипломата, это стало возможным "благодаря" словам руководителя Турции Реджепа Эрдогана о том, что ХАМАС не принадлежит к террористическим организациям. Кроме того официальная Анкара назвала Израиль "оккупантом". О спаде межгосударственных отношений написало издание The Jerusalem Post.





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Посольство Израиля в Турции. Источник фото: ria.ru







Общенациональный лидер Турции на сегодняшнем многотысячном митинге провел выступление в Стамбуле. В одном из тезисов он заявил, что Запад был вынужден проливать крокодиловы слезы по пострадавшим украинского противостояния. Но сегодня они (западные страны) словно воды в рот набрали и вовсе не обращают никакого внимания на гибель детей и подростков во время палестино-израильского конфликта в Газе, - резюмировал Эрдоган.

Так же Эрдоган утверждает, что Израиль "достоин" статуса военного преступника.

На волне таких дипломатических демаршей официальной Анкары израильские дипломаты покинули Турцию. Причем эта мера вынужденная, и помимо вышеизложенного связана прежде всего с осторожностью еврейской стороны, проинформировал источник AFP, прекрасно видящий напряженную ситуацию на месте. Правда всё это продлится не очень долго, уверен анонимный осведомитель.

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Между тем Дуглас Макгрегор заявляет, что турецкая армия может "вписаться" на стороне ХАМАС в противостоянии с Израилем.