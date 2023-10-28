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Израильские дипломаты должны покинуть турецкую республику для "переоценки израильско-турецких отношений". С таким публичным заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн. По словам главного израильского дипломата, это стало возможным "благодаря" словам руководителя Турции Реджепа Эрдогана о том, что ХАМАС не принадлежит к террористическим организациям. Кроме того официальная Анкара назвала Израиль "оккупантом". О спаде межгосударственных отношений написало издание The Jerusalem Post.
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Посольство Израиля в Турции. Источник фото: ria.ru
Общенациональный лидер Турции на сегодняшнем многотысячном митинге провел выступление в Стамбуле. В одном из тезисов он заявил, что Запад был вынужден проливать крокодиловы слезы по пострадавшим украинского противостояния. Но сегодня они (западные страны) словно воды в рот набрали и вовсе не обращают никакого внимания на гибель детей и подростков во время палестино-израильского конфликта в Газе, - резюмировал Эрдоган.
Так же Эрдоган утверждает, что Израиль "достоин" статуса военного преступника.
На волне таких дипломатических демаршей официальной Анкары израильские дипломаты покинули Турцию. Причем эта мера вынужденная, и помимо вышеизложенного связана прежде всего с осторожностью еврейской стороны, проинформировал источник AFP, прекрасно видящий напряженную ситуацию на месте. Правда всё это продлится не очень долго, уверен анонимный осведомитель.
Между тем Дуглас Макгрегор заявляет, что турецкая армия может "вписаться" на стороне ХАМАС в противостоянии с Израилем.