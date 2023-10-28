Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Израиль решил отозвать своих дипломатов после неоднозначных заявлений Эрдогана
Ранее Эрдоган на митинге назвал государство Израиль "военным преступником"

реклама

   Израильские дипломаты должны покинуть турецкую республику для "переоценки израильско-турецких отношений". С таким публичным заявлением выступил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн. По словам главного израильского дипломата, это стало возможным "благодаря" словам руководителя Турции Реджепа Эрдогана о том, что ХАМАС не принадлежит к террористическим организациям. Кроме того официальная Анкара назвала Израиль "оккупантом". О спаде межгосударственных отношений написало издание The Jerusalem Post.


реклама

Посольство Израиля в Турции. Источник фото: ria.ru


   Общенациональный лидер Турции на сегодняшнем многотысячном митинге провел выступление в Стамбуле. В одном из тезисов он заявил, что Запад был вынужден проливать крокодиловы слезы по пострадавшим украинского противостояния. Но сегодня они (западные страны) словно воды в рот набрали и вовсе не обращают никакого внимания на гибель детей и подростков во время палестино-израильского конфликта в Газе, - резюмировал Эрдоган.

   Так же Эрдоган утверждает, что Израиль "достоин" статуса военного преступника.

   На волне таких дипломатических демаршей официальной Анкары израильские дипломаты покинули Турцию. Причем эта мера вынужденная, и помимо вышеизложенного связана прежде всего с осторожностью еврейской стороны, проинформировал источник AFP, прекрасно видящий напряженную ситуацию на месте. Правда всё это продлится не очень долго, уверен анонимный осведомитель.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

   Между тем Дуглас Макгрегор заявляет, что турецкая армия может "вписаться" на стороне ХАМАС в противостоянии с Израилем.

#эрдоган #the jerusalem post #израиль и турция #эли коэн
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Bild раскрыл содержание письма Гутерриша по возобновлению зерновой сделки
Эрдоган: Усилия Швеции недостаточны для вступления в НАТО
В Турции прошли многотысячные митинги в поддержку народа Палестины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
9
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
1
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
2
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
3
Take-Two приобрела права на домен GTA6.com, что может свидетельствовать о скором релизе игры
9
Украинский военный эксперт опасается роста угрозы от российских беспилотников
+
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
34
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
+
Администрация Зеленского вновь расширяет возможности мобилизации в стране
7
Инсайдер рассказал о ценах и производительности RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER
3
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Немцы планируют поставить на вооружение САУ RCH 155, но первые машины этой серии поступят на Украину
3
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
1
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
+
В ночь с 26 на 27 октября ВС РФ вновь атаковали объекты военной инфраструктуры Украины
+
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
3
Аппараты Samsung Galaxy S24 получат спутниковую связь
+
Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
2

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
27
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
21
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
21
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
3
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
13
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
29

Сейчас обсуждают

Император Империи
20:59
говорил долплёпу Чумбе, ещё когда он только начал портить линукс, шта репой может быть любой носитель. На флэшку репу перебрасываешь и носишь с собой. Думаешь Чумбо понял? Нихера он не понял, он тупой...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
32Влад32
20:57
Человек, не желающий "выключать" свой мозг в угоду некоторым политикам.
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Demiurg666
20:57
Давайте напомним эрдогану, что все его территории - это Византия. Так что пусть вертает её взад грекам!
В Турции прошли многотысячные митинги в поддержку народа Палестины
Demiurg666
20:55
Ок, еще раз)) Дуглас Макгрегор - продажное брехло.
Израиль решил отозвать своих дипломатов после неоднозначных заявлений Эрдогана
миша беляк
20:54
Есть на этот счет выражение: "собака лает, а караван идет".
Глава МИД Ирана пригрозил открытием «новых фронтов» против США, если они продолжат поддерживать Израиль
Игаль Смирнов
20:51
Длсс на производительность это 1080 к твоему сведенью а без генерации кадров будет у тебя 40-60 фпс про жто и идет речь. Так можно всегда говориь типа у меня идет в 4к и апскейлить с 240 но напсано же...
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
миша беляк
20:48
Все это уловка хитрого Эрдогана, играющего роль жреца для местной толпы. В реальности он ни на йоту никуда не сунется, ибо знает, что тут же выбросят из блока НАТО.
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
Олесь Кука
20:45
Они на очередное сафари приехали, а их опять обломали
MWM: Спецназ США понес тяжелые потери во время неудачного наступления в Газе
Евгений Георгиевич
20:45
Ржу-не-могу! Их наш Шойгу что ли консультировал??? Помнится мне, на одном из форумов "Армия" в Подмосковье у нас тоже вышагивал кЫтайскЫй робопёсик с гранатометом! А чё голову-то ломать? Китай поможет...
В США морпехи показали робота-собаку с гранатометом, правда помощник оказался сделан в Китае
Олесь Кука
20:39
"Роберт Фицо отличается последовательной антиукраинской позицией. И именно свое обещание прекратить всяческую военную помощь соседней Украине не в последнюю очередь позволило политику в третий раз ста...
Роберт Фицо: "Cамая коррумпированная страна в мире - это Украина"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем