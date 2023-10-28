Пентагон всячески это отрицает

Пять тысяч спецназовцев выставило руководство Пентагона во время проведения наземного рейда на территорию сектора Газа вместе со своими израильскими коллегами из ЦАХАЛ. Об этом пишет государственное агентство Tasnim, ссылаясь на спецслужбы исламской республики.

В некоторой степени подтверждают эти данные и иные источники, которые вместо спецназа называют общевойсковые подразделения, задействованные на бригадном уровне. Всего таких бригад было несколько.

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Источник фото: aif.ru





Между тем член политбюро политического движения ХАМАС Али Барака, находящийся за пределами палестинского анклава, высказался, что наземная операция войск официального Тель-Авива, решившего атаковать Газу с различных трех сторон - не удалась. В результате неудачной атаки, по мнению того же источника, рейдовые подразделения Израиля понесли заметные людские потери.

По одному из военных планов, палестинский анклав рассекающими ударами будет поделен на две или три квадрата для ухудшения логистического взаимодействия между боевыми отрядами ХАМАС.

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Предваряло так называемый расширенный рейд полное блокирование в зоне операции связи и воспрепятствование информационной деятельности ряда журналистов, пишет AP.