Жаль в комплекте нет подарочного буклета о "плоской Земле"

Реклама - двигатель прогресса, это очевидно. Но вот что не очень очевидно, что недобросовестная реклама это практически всегда плохо, осознают далеко не все. Так в Сети любопытные пользователи обнаружили аксессуар в одежде, якобы способный защитить голову покупателя от "вредоносного" излучения сетей 5G, в довесок спасая от волн Wi-Fi, работающей микроволновки и включенных смартфонов и компьютеров. Помимо вездесущего Aliexpress, где странными гаджетами и девайсами никого не удивишь, "шапки из фольги" можно купить и на отечественном маркетплейсе Wildberries.

Как заявляет изготовитель, головной убор выполнен из хлопка с якобы с "прострочиванием" серебряными нитями. Именно благодаря такому "дизайнерскому" решению вредоносные волны не смогут причинить абсолютно никакого вреда вашему мозгу и,соответственно - здоровью.

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Источник фото: iphones.ru







Весьма вероятно, какое-никакое, подобные "средства защиты" имеют экранирующее действие. Правда, это абсолютно никак не повлияет в лучшую сторону на здоровье индивидуума, решившего поверить в рекламу, явно рассчитанную на двоечников по курсу школьной физики.

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А сами сети актуального пятого поколения не имеют опасного для здоровья эффекта. Во всяком случае, современные ученые это доказали.