Проще говоря назревает очередной хотел для ВСУ

Пока на Украине происходит массовое расстройство по поводу вытеснения оной из сферы массового притяжения внимания известных западных масс-медиа и, в частности, остальной мировой прессы, тем самым сдвигаясь на второй план из-за очередного обострения палестино-израильского конфликта, в самой восточноевропейской республике, у Киева на поле боя не всё так однозначно: мало того, что продолжающиеся вот уже 5 месяцев контрнаступление на юге Запорожской области буксует, так и на другом отрезке боестолкновений между российской и украинской армиями под Авдеевкой у первых происходят слишком явные успехи, про которые Зеленскому не удастся замолчать. Речь идет об успешном наступлении на этот пригород Донецка, где уже несколько недель ВС Рф при использовании большого количество тяжелой бронетехники и крупнокалиберной артиллерии, выбивает ВСУ из занятых позиций и в самой ближайшей перспективе грозит окружению авдеевского гарнизона украинской армии, пишет Business Insider.





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Источник фото: ria.ru







И действительно, даже сами украинцы, скрепя сердцем, например, журналист Юрий Бутусов, прямо говорит, что нельзя "забыть" или выкинуть из информационного пространства происходящее для украинской армии в Авдеевке. Всё это грозит максимальными последствиями и серьёзной угрозой, вторит он же.

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И, как резюмирует уже BI, в дальнейшем, в скорой перспективе, бойцы ВСУ окажутся отрезанными от остальной группировки украинской армии. Не в последнюю очередь в пользу этой версии говорит занятие российскими войсками террикона в районе коксохимического предприятия.