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Madarator
Израиль использовал против ХАМАС инновационный снаряд "Стальное жало" с функцией умного наведения
Гонка вооружений между противостоящими сторонами продолжается

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   Израильская армия на фоне активного противостояния палестинским группировкам сектора Газа впервые использовала инновационный боеприпас. Сообщается, что снаряд может выстреливаться из обычного пехотного миномета. Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ в ТГ-канале армии Израиля, передовая мина получила название "Стальное жало".

   Подобным боеприпасом спецназ "Магеллан" атаковал замаскированную позицию ХАМАС для обстрела территории Израиля.

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Источник фото: eadaily.com


   Мина для "Стального жала" представляет собой обыкновенный 120-мм снаряд, дооснащенный электронной начинкой, с дуплексной функцией наведения, находящей цель благодаря лазеру и GPS. Такая технология позволяет "без шума и пыли" точно поражать объекты по заданным координатам с чрезвычайной точностью, как на открытой местности, так и в плотной городской застройке, чем и являются сгрудившиеся жилые постройки Газы.

      Сам комплекс "получил путевку в свет" совсем недавно, попав на вооружение в действующие части ЦАХАЛ лишь в 2021 году, одновременно попав в массовый производственный цикл.

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   Похожие технологии, только по части умного самостоятельного поиска целей на полях сражений получил российский "Ланцет", способный без участия человеческого оператора самостоятельно идентифицировать потенциальный объект для атаки, аналогично без отправления запроса самому принимать решение об атаке.

#цахал #израильское пехотное вооружение #стальное жало
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Израиль использовал против ХАМАС инновационный снаряд "Стальное жало" с функцией умного наведения
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