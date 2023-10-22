Но мы все продолжаем верить в силу дипломатии

Второй фронт против Израиля на северных границах еврейского государства, открытый Хезболлой, станет стартовой точкой для атаки Тель-Авива на Иран. Именно так считает министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в своей беседе с Daily Mail.

Как рассказал высокопоставленный чиновник, официальный Тегеран хочет воспользоваться текущей сложной ситуацией и провести атаку на Израиль со всех сторон, со всех фронтов. И если так и случится, ЦАХАЛ совершит превентивные действия и первым атакует напрямую исламскую республику. И как "обещает" функционер, Иран в лучшем случае ожидает судьба Газы в том виде, в котором она существует после массовых бомбардировок.

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Источник фото: google.com







И это произойдет, как считает Баркат, как только еврейское государство "разберется" с ливанской Хезболлой.

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Между тем идет уже 17-день с начала очередного обострения палестино-израильского конфликта, и ЦАХАЛ готовится к наземной масштабной операции против палестинского анклава в Газе. По предположению многочисленных военных экспертов, удар по Газе не будет армии Тель-Авива легкой прогулкой по причине насыщенного военных подразделений ХАМАС современными ПТРК и многим чего ещё. Так по данным ТГ-канала "Милитарист" тот же ЦАХАЛ лишился уже 32 Меркав различных версий, в том числе и самых совершенных.