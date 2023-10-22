Местный министр финансов считает, что на Украине можно сэкономить

У министерства обороны Германии появилось чувство досады за бюджет будущего года, когда оказалось, что не достает суммы в 5 млрд. евро для будущей помощи ВСУ на 2024 год, сообщает Bild.

По мнению редакции газеты, тамошний министр финансов ФРГ Кристиан Линдне не берет в расчёт острую нужду Киева в военном вспомоществовании, которого так не хватает украинской армии.

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Источник фото: google.com







Как оказалось, в бюджете есть лишь 3,1 млрд. евро уже "обещанных расходов", 770 млн. евро будет выделено МИД, а вот военные расходы ВСУ будущего года обойдутся Берлину в 120 млн. евро. При текущем расходе уровня боеприпасов и потерь тех же танков Leopard 2 то ли в контрнаступлении украинском, то ли в обороне, эти 120 млн. евро - "ничто", считают германские журналисты.

Дотошные немецкие военные сделали подсчет, согласно которым без 5 млрд. евро не обойтись вовсе: 880 млн. нужно на ПВО\ПРО, 675 млн. - на танки, БМП и БТР, 390 - на мостоукладчики, грузовики, тягачи, 675 млн. - амуниция. Остальные 2,3 млрд. евро - это логистические расходы вкупе с запасными частями и ремонтом поврежденной техники.

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Но бюджет еще не утвержден: окончательный его размер и статьи расхода будут подписаны в ноябре.