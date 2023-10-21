Россия может "укусить" ВСУ и с севера

Украинский Генштаб, прекрасно помня начало 2022-года, когда российские силы дошли до Киева, решил под конец 2023 года провести массовое минирование северной части страны. Так в приграничной полосе было установлено чуть больше 500 тыс. мин различного назначения. По заметкам украинской прессы, половина миллиона взрывных устройств была зарыта во избежание неожиданных атак ВС РФ. Причем определенно свою роль в столь массовом минировании сыграла подобная тактика российской стороны, которая предвосхищая украинский контрнаступ, до лета 2023 года смогла методом площадных работ, "засеять" минами территорию, эквивалентную площади современной Германии.





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Между тем замначальника Генштаба ВСУ Наев объявлен в розыск по статье УК РФ. Источник фото: gazeta.ru







Между тем по сообщениям генерала ВСУ Наева, украинские минеры установили противотанковые фугасы не только в пограничных посадках, но и соорудили инженерные преграды для предотвращения проникновения российских танков.

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Между тем под Ореховым украинские силы ВДВ в лице 82-й десантно-штурмовой бригады наоборот стали снимать свои минные поля, готовясь пойти на российские позиции.