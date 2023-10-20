Таких машин буквально единицы в ВС РФ

Т-80УЕ-1 является дальнейшим развитием "классического" Т-80БВ, превышающего боевые возможности последнего на порядок. И именно этот ОБТ из серии российских "летающих танков" попал на передовую в зоне проведения спецоперации. О качественной модернизации, поставленной на вооружение в 2005 году, и потом неоднократно улучшаемой с учетом современных реалий, рассказал комроты с полевым позывным "Омега".





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Источник фото: ria.ru





По словам офицера, танк отличается от стандартных Т-80БВ оружейной башней, позаимствованной с Т-80УД (идентичен Т-80У), более совершенной СУО (система управления огнем), и по своим тактико-техническим характеристикам полностью соответствует более современной версии Т-90.

Есть и вполне актуальные решения, такие как крупнокалиберная пулеметная турель, управляемая дистанционно из внутрибашенного пространства посредством джойстика. Для более качественной боевой работы у командира экипажа имеется тепловизионный модуль, позволяющий вести точную стрельбу в вечернее время суток и при ненадлежащих погодных условиях. Так же танк поддерживает стрельбу оперенными корректируемыми боеприпасами прямо из 125-мм орудийного ствола.





Т-80УЕ-1 на танковом биатлоне 2014 г. Источник фото: VK-сообщество "одетые в броню"





А теперь почему эта серия получила прозвище "летающий танк". Все благодаря ГТД-1250 - газотурбинному многотопливному двигателю, способному разгонять тяжелую 46-тонную машину до 75 км/ч по шоссейной трассе. Для движения по грунту скорость снижается до 60 км/ч.

В числе последних улучшений помимо крупнокалиберного НСВТ на дистанционном управлении, танк оборудован дополнительной системой, заметно экономящей топливо (модуль уменьшения расхода топлива САУР).

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Есть у Т-80УЕ-1 и абсолютно новейшее ноу-хау: персональная станция РЭБ для "оглушения" БПЛА противника, защищенных программно.