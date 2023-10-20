Удар был нанесен авиационной бомбой

Израиль продолжает удары по территории многострадального сектора Газы. В результате последних воздушных налётов была разрушена православная святыня - церковь святого Порфирия, расположенная в округе Аль-Зайтун в южной оконечности палестинского анклава. Об атаке религиозного объекта рассказало ИА NewsIT из Греции. Само сооружение использовалось местными жителями как укрытие. На момент удара в нем находилось не меньше 100 гражданских.





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Церковь до удара бомбы. Источник фото: researchgate.net







Как только израильская бомба пробила потолочное покрытие, взрыв воздушного боеприпаса нанес травмы нескольким десяткам человек. Но есть после атаки и погибшие, и это дети.

Известно, что помимо мусульман, на территории палестинской резервации проживает не меньше 1000 местных христиан, проживающих тут ещё со средних веков, исповедующих православие и католицизм.





Источник фото: соцсети





В Израиле эту атаку никак не комментируют, рассказывая лишь, что бомбардировки "нужны" для успешного старта наземной операции с последующим вводом колонны танков и еврейской пехоты.

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Подобные удары способны настроить против официального Тель-Авива не только два миллиарда мусульман, но и христиан всего мира. Отдает ли себе в этом отчёт военный и гражданский истеблишмент земли обетованной?