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Израиль продолжает удары по территории многострадального сектора Газы. В результате последних воздушных налётов была разрушена православная святыня - церковь святого Порфирия, расположенная в округе Аль-Зайтун в южной оконечности палестинского анклава. Об атаке религиозного объекта рассказало ИА NewsIT из Греции. Само сооружение использовалось местными жителями как укрытие. На момент удара в нем находилось не меньше 100 гражданских.
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Церковь до удара бомбы. Источник фото: researchgate.net
Как только израильская бомба пробила потолочное покрытие, взрыв воздушного боеприпаса нанес травмы нескольким десяткам человек. Но есть после атаки и погибшие, и это дети.
Известно, что помимо мусульман, на территории палестинской резервации проживает не меньше 1000 местных христиан, проживающих тут ещё со средних веков, исповедующих православие и католицизм.
Источник фото: соцсети
В Израиле эту атаку никак не комментируют, рассказывая лишь, что бомбардировки "нужны" для успешного старта наземной операции с последующим вводом колонны танков и еврейской пехоты.
Подобные удары способны настроить против официального Тель-Авива не только два миллиарда мусульман, но и христиан всего мира. Отдает ли себе в этом отчёт военный и гражданский истеблишмент земли обетованной?