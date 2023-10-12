ООН уже осудила неизбирательные атаки на палестинский анклав

На фоне использования "неизбирательных" свободнопадающих авиационных бомб M117 своими авиационными соединениями, не желающими по какой-то причине использовать ракеты и "умные бомбы", израильская армия разбрасывает бумажные буклеты с призывами самостоятельно эвакуироваться. Подобные листовки были замечены в районе города Бейт-Лахия в злосчастном секторе Газа. Первой новость по теме написала The Jerusalem Post.





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Источник фото: Рейтерс







Эвакуация объявлена срочной, поэтому все подобные мероприятия должны проводиться в экстренном порядке, - сообщает прочитавший послание местный житель. Для временного размещения власти Израиля предлагают воспользоваться убежищами. Причем в бумажной "агитке" прямо сказано, что под удар попадут в том числе и жилые дома, где, как отмечено, могут находиться члены ХАМАС и дружественных ей группировок, - сообщили в издании.

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Между тем окончательное решение о проведении наземной операции в районе проживания палестинцев не принято ввиду потенциально экстремальной эскалации, но и не заявлено обратное, что подобное мероприятие отменяется. Между тем, по данным иностранной прессы, из-за субботней атаки ХАМАС погибло по меньшей мере 25 американцев, а из-за хаотической бомбардировки районов сектора Газа отправились в мир иной 5 западных журналистов (вместе с тем число погибших мирных жителей в арабском анклаве составляет 1448 человек, по сообщению ТАСС), работавших в зоне большого риска. Накаляя обстановку в регионе, Израиль рискует вступить в конфронтацию сразу с 5-ю государствами.