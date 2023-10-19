Чего испугался стратегический БПЛА, раз по мнению эксперта Сивкова, его сбивать никто не собирался?

Во время ставших снова традиционными разведывательных полетов в акватории Крыма полетов, американский БПЛА RQ-4B Global Hawk включил режим тревоги и резко изменил свой курс, удаляясь прочь от российского полуострова. О "мятежном" воздушном американском разведчике, по каким-то причинам решившим не выполнять до конца свой привычный маршрут следования, написал SHOT.





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Источник фото: warwall.ru





До той самой "точки бифуркации" разведчик-стратег летел в привычном режиме, но бортовая электроника воздушного аппарата, стоимостью несколько десятков миллионов долларов, стала фиксировать учащающиеся обрывы связи, в потенциале своем способные привести к потере управляемости и неконтролируемому падению в прибрежные воды Черного Моря. После чего отправился в сторону ближайшей базы НАТО для устранения неполадок, пока гипотетически окончательно связь "не отвалилась".

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Предваряя это событие, российский лидер Владимир Путин официально поручил российским силам авиации начать выполнять патрульные миссии в южном регионе, куда и входит акватория Черного моря. Для этой миссии были выбраны высотные перехватчики МиГ-31 в версии "кинжалоноситель". Именно с такими ракетами отечественный истребитель "по меткому" замечанию отставного капитана первого ранга и эксперта Сивкова, будет сбивать дроны и ракеты ВСУ.