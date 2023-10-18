Хотя наверное БПЛА противника можно сбивать и другим вооружением

Отечественный эксперт с ученой степенью высшей ступени доктор военных наук Константин Сивков, считает, что использование МиГ-31К с подвесным гиперзвуковым комплексом "Кинжал" долженствующим образом поспособствует перехвату самых различных БПЛА и ракет ВСУ. Своими мыслями бывший военный поделился с РИА Новости во время собственного интервью.





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Источник фото: ria.ru





Противодействие дальнобойным иностранным ракетам, таким как Storm Shadow и его аналогам класса "воздух-поверхность" с использованием истребителя-перехватчика дальнего радиуса будет несоизмеримо выше, утверждает вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. А вот стратегическим БПЛА армии США необоснованная угроза со стороны российских сил не грозит, потому что "Россия не объявляла войны Америке", - закончил свою мысль Сивков.

Небольшое отступление: научные степени и экспертность - это всегда хорошо, только как соотносится слова "сбивать дроны" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал", выпускник Военной академии Генерального штаба объяснить не смог.

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А тем временем Дмитрий Медведев пообещал устроить достойный и адекватный ответ на действия украинской армии, обстрелявшей с помощью ATACMS аэродромы в Луганске и Бердянске.