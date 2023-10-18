Обнаруженному танку оказалось не менее 80 лет

Удивительную находку на полях СВО сделал спецназ ВДВ во время лесного рейда рядом с передовой. На кадры фотоаппарата был запечатлен немецкий танк. Но танк оказался вовсе не Леопардом, как можно было подумать. Это был средний танк эпохи Второй Мировой - T-IV, выпускавшийся наиболее массово промышленностью Третьего рейха. Бойцы, нашедшие реликвию, не могли поверить своим глазам: они до последнего думали, что перед ними детально изготовленный макет. Но профильные специалисты ещё раз подтвердили - это был действительно переживший Великую Отечественную тот самый Pz. Kpfw. IV.





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Источник фото: ТГ-канал "76 гв дшд ВДВ Псков ZOV"





Внешний вид красноречиво свидетельствовал: гусеничная техника прекрасно сохранилась, так как наиболее вероятно была изъята из музея или частной коллекции. Единственное, что не было родным, это гусеницы. Вместо стандартных германских на бронированной технике были гусеничные ленты с отечественных БМП первых серий.





Источник фото: ТГ-канал "76 гв дшд ВДВ Псков ZOV"





Танк вряд ли использовался как полноценная боевая единица, а служил этаким "живым" ложным макетом для напрасного расходования на своеобразный памятник эпохи дорогостоящего высокоточного оружия ВС РФ.

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Украинская армия славится своей "любовью" и к самодельному конструированию, ввиду неумелого использования промышленных образцов вооружения по назначению, по итогу существенно ухудшая качество финального изделия.