Европейская "бочка с газом" заполнена практически до самой крышки

Европейский Союз установил своеобразный "газовый рекорд" - так называемые общие запасы теплового газа смогли занять верхнюю ступеньку пьедестала за всю историю наблюдений такого рода подсчетов. По информации Gas Infrastructure Europe, этот показатель стал своеобразным водоразделом, который в будущем вряд ли удастся достичь. По крайней мере даются такие прогнозы на ближайшее будущее.

Сейчас в подземных хранилищах объединённой Европы находится газовой смеси на уровне 97,89%. Столь высокий показатель на целых 8,54% выше, чем среднесрочные показатели за крайние пять лет подсчетов. Теперь в подъемных ёмкостях содержится 107,75 млрд куб. м газа.

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Источник фото: profile.ru







Между тем, согласно данным общего европейского поставщика, газовые емкости под землей в ЕС достигли целевых показателей 90% ещё в августе, тем самым предвосхитив прогнозы Еврокомиссии, по предварительным расчётам которой, 9\10 подземных хранилищ должны были быть заполнены лишь к будущему ноябрю.

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Между тем цены на газ с 400 долларов на одной из крупнейших европейских бирж достигли показателей в 600$.